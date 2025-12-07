Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 7 dicembre

Redazione7 Dicembre 2025
RAI1

20.30 Una lady Macbeth del distetto di Mcensk

RAI2

21.00 Improvvisamente a Natale mi sposo

RAI3

20.30 Report

RETE4

21.32 Fuori dal coro

CANALE5

21.30 Chi vuol essere milionario

ITALIA1

21.35 Zelig on

TV8

21.35 La chiave del Natale

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.10 Transformers – La vendetta del caduto

CIELO

21.15 Men in Black

27

21.14 Pearl Harbor

LA5

21.10 Jack Frost

34

21.00 Natale al Sud

