Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 31 maggio

Redazione31 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 31 maggio

RAI1

21.30 Purchè finisca bene – Meglio tardi che mai

RAI2

21.00 The Rookie

RAI3

21.00 Report

RETE4

21.30 Fuori dal Coro

CANALE5

21.21 Racconto di una notte

ITALIA1

21.20 Jason Bourne

TV8

21.10 Bohemian Rhapsody

NOVE

21.30 Virginia Raffaele – Samusa’

20

21.10 Spiderman 2

CIELO

21.20  Killing Season

27

21.10 Come ti spaccio la famiglia

34

21.00 Il Ciclone

tenuta santa lucia
Redazione31 Maggio 2026