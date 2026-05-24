Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 24 maggio

Redazione24 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 24 maggio

RAI1

21.30 Purchè finisca bene – Cercasi tata disperatamente

RAI2

21.00 The Rookie

RAI3

20.30 Report

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 Racconto di una notte

ITALIA1

21.20 Le Iene

TV8

20.30 Serie – B Play – Off Partita

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.10 Spiderman

27

21.14 40 anni vergine

CIELO

21.20  La Fratellanza

34

21.00 Benvenuti al Nord

tenuta santa lucia
Redazione24 Maggio 2026