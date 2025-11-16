Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 16 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di domenica 16 novembre
RAI1
20.30 Italia-Norvegia
RAI2
21.00 Quello che non so di te
RAI3
20.30 Report
RETE4
21.32 Fuori dal coro
CANALE5
21.21 La notte nel cuore
ITALIA1
21.23 Odio l’estate
TV8
21.30 Una famiglia all’improvviso
NOVE
20.00 Che tempo che fa
20
21.10 Greenland
CIELO
21.25 Il trono di Spade
LA5
21.10 The family man
34
21.00 Se son rose