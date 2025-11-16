Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 16 novembre

Redazione16 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di domenica 16 novembre

RAI1

20.30 Italia-Norvegia

RAI2

21.00 Quello che non so di te

RAI3

20.30 Report

RETE4

21.32 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 La notte nel cuore

ITALIA1

21.23 Odio l’estate

TV8

21.30 Una famiglia all’improvviso

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.10 Greenland

CIELO

21.25 Il trono di Spade

LA5

21.10 The family man

34

21.00 Se son rose

Redazione16 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©