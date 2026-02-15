Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 15 febbraio
RAI1
21.30 Cuori
RAI2
21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
RAI3
21.20 PresaDiretta
RETE4
21.33 Fuori dal coro
CANALE5
21.55 Chi vuol essere milionario
ITALIA1
21.13 Le Iene
LA7
20.35 In Onda
TV8
21.30 Infinite Storm
NOVE
20.00 Che tempo che fa
20
21.12 John Wick
CIELO
21.20 Standoff – Punto morto
27
21.16 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre
34
21.00 Ma che bella sorpresa