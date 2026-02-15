Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 15 febbraio

Redazione15 Febbraio 2026
RAI1

21.30 Cuori

RAI2

21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

RAI3

21.20 PresaDiretta

RETE4

21.33 Fuori dal coro

CANALE5

21.55 Chi vuol essere milionario

ITALIA1

21.13 Le Iene

LA7

20.35 In Onda

TV8

21.30 Infinite Storm

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.12 John Wick

CIELO

21.20 Standoff – Punto morto

27

21.16 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre

34

21.00 Ma che bella sorpresa

