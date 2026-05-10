Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 10 maggio

Redazione10 Maggio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di domenica 10 maggio

RAI1

21.45 Roberta Valente Notaio in Sorrento

RAI2

21.00 N.C.I.S.

RAI3

20.30 Report

RETE4

20.42 Barcellona-Real Madrid

CANALE5

21.21 Racconto di una notte

ITALIA1

21.20 Zelig On

TV8

20.30 Tennis: ATP 1000 Roma

NOVE

20.00 Che tempo che fa 

20

21.10 The transporter legacy

CIELO

21.20  In nome di mia figlia

27

21.14 Tin Cup

34

21.00 Renegade – Un osso troppo duro

La Vieste en Rose
Redazione10 Maggio 2026