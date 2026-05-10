Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 10 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 10 maggio
RAI1
21.45 Roberta Valente Notaio in Sorrento
RAI2
21.00 N.C.I.S.
RAI3
20.30 Report
RETE4
20.42 Barcellona-Real Madrid
CANALE5
21.21 Racconto di una notte
ITALIA1
21.20 Zelig On
TV8
20.30 Tennis: ATP 1000 Roma
NOVE
20.00 Che tempo che fa
20
21.10 The transporter legacy
CIELO
21.20 In nome di mia figlia
27
21.14 Tin Cup
34
21.00 Renegade – Un osso troppo duro