Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione della domenica di Pasqua
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Stasera in tv, la programmazione della domenica di Pasqua
RAI1
21.30 Filumena Marturano
RAI2
21.00 NCIS
RAI3
20.30 Il Borgo dei Borghi
RETE4
21.33 Codice d’onore
CANALE5
21.20 Le donne della Bibbia
ITALIA1
21.30 Anche meno
TV8
21.40 Foodish
NOVE
21.30 Che tempo che fa – Best of
20
21.11 Run all night – Una notte per sopravvivere
CIELO
21.20 The Lincoln Lawyer
27
21.12 Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco
34
21.00 Altrimenti ci arrabbiamo