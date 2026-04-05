Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione della domenica di Pasqua

Redazione5 Aprile 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione della domenica di Pasqua

RAI1

21.30 Filumena Marturano

RAI2

21.00 NCIS

RAI3

20.30 Il Borgo dei Borghi

RETE4

21.33 Codice d’onore

CANALE5

21.20 Le donne della Bibbia

ITALIA1

21.30 Anche meno

TV8

21.40 Foodish

NOVE

21.30 Che tempo che fa – Best of

20

21.11 Run all night – Una notte per sopravvivere

CIELO

21.20 The Lincoln Lawyer

27

21.12 Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco

34

21.00 Altrimenti ci arrabbiamo

Promo Manfredi Ricevimenti
Redazione5 Aprile 2026