Vieste
Stasera Borgo in Bianco a Vieste: spettacolo finale con gli Onde Radio Italia
Siete pronti per lo show finale in Piazzetta Petrone?
Il 20 settembre Borgo in Bianco porta sul palco gli Onde Radio Italia pronti a farvi cantare e ballare con le più grandi hit italiane.
Una piazza che diventa palcoscenico, un borgo che si riempie di musica ed energia per un finale da vivere tutti insieme sotto il cielo di Vieste
Acquista il tuo ticket a 15€ su www.borgoinbiancovieste.it o nei punti vendita autorizzati