Stanno tutti invitati, ospiti della seconda puntata del 9 aprile 2026: ecco chi ci sarà con Pio e Amedeo

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La seconda puntata di Stanno tutti invitati, in onda giovedì 9 aprile 2026 in prima serata su Canale 5, promette di essere ancora più esplosiva del debutto. Pio e Amedeo tornano sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo con un nuovo giro di ospiti, amici e complici pronti a lasciarsi travolgere dal loro stile irriverente. Dopo il successo della prima serata, il pubblico è curioso di scoprire chi accompagnerà il duo foggiano in questo secondo appuntamento, tra musica, racconti di vita e momenti imprevedibili.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi saranno gli ospiti della seconda puntata? Quali sorprese hanno preparato Pio e Amedeo? E che atmosfera ci aspetta nella nuova serata evento? Scopriamolo insieme.

Chi arriva nella seconda puntata di Stanno tutti invitati: ospiti, sorprese e momenti imperdibili

La forza di Stanno tutti invitati è proprio la capacità di Pio e Amedeo di coinvolgere personaggi diversissimi tra loro, creando un clima da festa in cui tutto può succedere. La seconda puntata segue la stessa linea, con un parterre che unisce musica, televisione e cinema.

Dopo aver inaugurato lo show con nomi del calibro di Annalisa, Paolo Bonolis, Nek, Cristina D’Avena, Luca Argentero, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni, il duo foggiano rilancia con una nuova ondata di ospiti pronti a mettersi in gioco. La filosofia del programma è chiara: chi accetta l’invito deve essere disposto a uscire dalla propria comfort zone, lasciando spazio a confessioni, improvvisazioni e momenti che difficilmente vedremmo in altri format.

La seconda puntata punta a mantenere lo stesso ritmo, alternando performance musicali, sketch e racconti personali che ripercorrono i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. Gli ospiti della seconda puntata sono Amadeus Vanessa Incontrada Umberto Tozzi Gigi D’Alessio Noemi Antonio Cassano Raf The Kolors.

La ChorusLife Arena, con il suo pubblico caloroso, diventa il luogo perfetto per accogliere questa parata di volti noti, creando un’atmosfera da grande evento che mescola spettacolo e confidenza.

Lo spirito di Stanno tutti Invitati: 25 anni di carriera tra risate, musica e provocazioni

Stanno tutti invitati non è un semplice varietà. È un viaggio nella storia di Pio e Amedeo, un modo per celebrare un percorso iniziato nei teatri, passato per la televisione e approdato al cinema con il successo di Oi vita mia, che ha superato il milione di spettatori. Il programma nasce proprio dal desiderio di condividere questo traguardo con chi ha fatto parte del loro cammino.

Il titolo, volutamente ironico, racconta l’essenza del format: nessuno escluso, nessuna categoria lasciata fuori. Tutti possono essere chiamati sul palco, e tutti devono essere pronti a lasciarsi andare. È questo che rende ogni puntata imprevedibile e diversa dalla precedente.

La seconda serata continua su questa scia, con ospiti che non si limitano a presentare un progetto, ma si lasciano coinvolgere in giochi, confessioni e momenti di puro divertimento. Pio e Amedeo non risparmiano nessuno, nemmeno loro stessi, e proprio questa spontaneità rende lo show uno dei più attesi della stagione.

La regia di Luigi Antonini e la produzione RTI in collaborazione con FriendsTV contribuiscono a creare un ritmo dinamico, in cui musica, comicità e storytelling si intrecciano senza pause. La location della ChorusLife Arena di Bergamo, scelta per tutte e tre le serate evento, amplifica l’energia del pubblico e rende ogni ingresso un piccolo spettacolo.

Cosa aspettarsi dal nuovo appuntamento: atmosfera, ritmo e momenti cult

La seconda puntata del 9 aprile punta a replicare il successo del debutto, mantenendo quell’equilibrio tra festa e racconto che ha conquistato il pubblico. Gli ospiti, come sempre, saranno chiamati a mettersi in gioco, a raccontarsi e a lasciarsi trascinare dall’ironia tagliente del duo foggiano.

Il cuore dello show resta il rapporto tra Pio e Amedeo e i loro ospiti: un legame costruito in anni di carriera, fatto di collaborazioni, amicizie e momenti condivisi. È proprio questo capitale umano a rendere ogni puntata diversa, perché ogni ospite porta con sé un pezzo della storia del duo.