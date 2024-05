“Spostamento capolinea ferroviario dalla Stazione Campagna a Manfredonia Ovest?

Di recente corre voce che oltre al passaggio dal progetto Treno Tram a quello del B.R.T. ( Bus Rapid Transit) ci sarebbe pure la proposta progetto di un eventuale arretramento del capolinea ferroviario di Manfredonia dalla Stazione Campagna a quella di Manfredonia Ovest.

Ebbene vorrei ancora una volta evidenziare sia ai candidati sindaci che ai candidati consiglieri comunali come pure ai nostri rappresentanti politici alla Regione Puglia, al parlamento Nazionale e a quello europeo che, innanzitutto, da quando vi sono gli autobus che sostituiscono le corse dei treni sulla tratta Foggia – Manfredonia (presenti solo durante la stagione estiva per i bagnanti pendolari provenienti da Foggia), il più delle volte si notano affollamenti degli autobus e poi il trasporto su rotaia è unanimemente riconosciuto come quello più ecologico e anche più veloce ed è veramente strano che non si voglia valorizzarlo nonostante il gran parlare di cultura cosiddetta Green. E poi mi chiedo: i bagnanti pendolari provenienti da Foggia come dovrebbero fare a raggiungere le spiagge di Siponto d’estate? Camminare a piedi oppure prendere dei bus navetta sostitutivi? Stesso discorso pure per quanto riguarda i residenti nel centro urbano di Manfredonia. Che dovrebbero fare questi ultimi per arrivare fino alla stazione di Manfredonia Ovest? Utilizzare gli autobus urbani che tra l’altro scarseggiano pure a Manfredonia con notevoli disagi negli spostamenti tra il centro e i rioni dell’estrema periferia.

Si vedano pure gli articoli precedenti.

“Brt invece del treno-tram?” | IlSipontino.net

FRANCESCO BRUNETTI