“Sposta le montagne, Vieste si orienta”

Una splendida notizia per la nostra città!

Il progetto del Comune di Vieste è stato ufficialmente ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia nell’ambito del programma “Punti Cardinali For Work”.

​

Questo significa attività concrete di coaching e orientamento per i ragazzi del 4° e 5° superiore, percorsi personalizzati per aiutarli a scoprire le proprie attitudini, i propri sogni e la strada più giusta per realizzarli.

​

Un investimento sulla felicità dei nostri giovani, non solo sul loro futuro lavorativo.

“È un risultato che ci riempie d’orgoglio – commenta Graziamaria Starace – perché credere nei nostri ragazzi significa credere davvero nel futuro di Vieste.

Abbiamo bisogno di una comunità che accompagni i giovani a conoscersi, a scegliere, a costruire con consapevolezza la propria vita.

Questo è il modo giusto per restare, per tornare, per non sentirsi mai fuori posto nella propria terra.”

Vieste continua a muoversi, a crescere, a investire sulle persone.

E quando si lavora insieme, le montagne si spostano davvero.