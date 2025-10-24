“Sposta le montagne, Vieste si orienta”
Una splendida notizia per la nostra città!
Il progetto del Comune di Vieste è stato ufficialmente ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia nell’ambito del programma “Punti Cardinali For Work”.
Questo significa attività concrete di coaching e orientamento per i ragazzi del 4° e 5° superiore, percorsi personalizzati per aiutarli a scoprire le proprie attitudini, i propri sogni e la strada più giusta per realizzarli.
Un investimento sulla felicità dei nostri giovani, non solo sul loro futuro lavorativo.
“È un risultato che ci riempie d’orgoglio – commenta Graziamaria Starace – perché credere nei nostri ragazzi significa credere davvero nel futuro di Vieste.
Abbiamo bisogno di una comunità che accompagni i giovani a conoscersi, a scegliere, a costruire con consapevolezza la propria vita.
Questo è il modo giusto per restare, per tornare, per non sentirsi mai fuori posto nella propria terra.”
Vieste continua a muoversi, a crescere, a investire sulle persone.
E quando si lavora insieme, le montagne si spostano davvero.