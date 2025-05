[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“SportivaMente, l’energia che unisce. Giochi senza barriere”

Una mattinata di sport, inclusione e partecipazione per i bambini della città

Martedì 27 maggio 2025, a partire dalle ore 9:00, lo Stadio Miramare di Manfredonia accoglierà “SportivaMente – l’energia che unisce – Giochi senza barriere”, una manifestazione promossa dal Lions Club Manfredonia Host, patrocinata dal Comune di Manfredonia, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana (CRI), della PASER, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di tutte le associazioni del territorio che si dedicano al supporto delle persone con disabilità. Entusiasmo e sorrisi non mancheranno, grazie agli S.C.A.M.U. – Supereroi del sorriso, che accompagneranno i bambini in un’esperienza gioiosa e coinvolgente.

All’evento, ideato come una festa in cui lo sport diventalinguaggio universale, capace di abbattere barriere e unire i bambini, con e senza disabilità, in un’esperienza educativa e solidale, presenzieranno l’Arcivescovo, Padre Franco Moscone, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia, a conferma dell’impegno della città sui temi dell’inclusione per una comunità aperta, accogliente e partecipativa, ed il Governatore del Distretto 108 AB Lions Puglia, Emanuele Tatò, insieme ad altre autorità Lionistiche, per esprimere il senso del servizio e dell’impegno solidale del Lions International.

I proventi delle offerte volontarie, raccolte durante l’evento,saranno destinati all’acquisto di una panchina inclusiva, accessibile anche a persone con disabilità, simbolo concreto di accoglienza e attenzione verso tutti i cittadini.

Il Lions Club Manfredonia Host invita la cittadinanza a partecipare numerosa e ringrazia fin da ora gli Istituti Comprensivi, le Associazioni e gli Enti coinvolti per il loro prezioso contributo.