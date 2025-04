[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sporting Manfredonia in campo per l’ultima di campionato

ULTIMA PARTITA DI CAMPIONATO!

La stagione sta per concludersi e per lo Sporting Manfredonia è tempo di dare il massimo!

Domenica 6 aprile, la nostra squadra affronterà l’Ideale Bari in trasferta, presso il loro stadio, per l’ultima sfida di campionato. La partita si preannuncia emozionante e fondamentale per chiudere al meglio questa stagione!

Orario: 16.00

Siamo pronti a dare tutto, fino all’ultimo minuto!