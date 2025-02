[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sporting Manfredonia in campo domani

Sabato 22 febbraio affronteremo l’Olimpia Bitonto in trasferta in una partita fondamentale per continuare a credere nel nostro obiettivo: i playoff!

Dopo il pareggio beffardo contro il Canusium, la corsa si fa sempre più difficile, ma lo Sporting Manfredonia non molla! Daremo tutto in campo per portare a casa un risultato prezioso e continuare a lottare fino alla fine!

Ora più che mai, serve il massimo impegno!

Forza Sporting Manfredonia!