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Sportello Psicologico del Comune di Vieste: Martedì 21 aprile parte il supporto gratuito contro bullismo e cyberbullismo



Prende avvio martedì 21 aprile 2026, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, lo Sportello

Psicologico istituito dal Comune di Vieste, in via sperimentale, presso l’Ufficio P.I.M.

(Pronto Intervento Minori). Il nuovo servizio, preannunciato nei giorni scorsi, sarà

attivo ogni martedì per i mesi di aprile e maggio 2026, è affidato alla dott.ssa

Federica Gimma, psicologa selezionata attraverso apposita procedura, e si rivolge a

minori, famiglie e personale scolastico.



L’iniziativa nasce dalla crescente attenzione dell’Amministrazione comunale verso il

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, che negli ultimi anni ha assunto

dimensioni sempre più rilevanti, coinvolgendo non solo le istituzioni scolastiche ma

l’intera comunità. Lo sportello si configura come un’azione preventiva concreta,

basata su un lavoro di rete tra servizi, scuola e territorio, con l’obiettivo di fornire

strumenti di ascolto, orientamento e supporto a quanti ne abbiano necessità.



«È un segnale concreto di attenzione verso i nostri ragazzi. Questa iniziativa si

inserisce in un percorso più ampio di politiche giovanili che l’Amministrazione sta

portando avanti con determinazione. Uno spazio di ascolto professionale, accessibile

e gratuito, è uno strumento prezioso per le famiglie e per la scuola», dichiara la

Consigliera delegata Angelica Gallo, promotrice dell’iniziativa.