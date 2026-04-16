Sportello Psicologico del Comune di Vieste: Martedì 21 aprile parte il supporto gratuito contro bullismo e cyberbullismo
Sportello Psicologico del Comune di Vieste: Martedì 21 aprile parte il supporto gratuito contro bullismo e cyberbullismo
Prende avvio martedì 21 aprile 2026, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, lo Sportello
Psicologico istituito dal Comune di Vieste, in via sperimentale, presso l’Ufficio P.I.M.
(Pronto Intervento Minori). Il nuovo servizio, preannunciato nei giorni scorsi, sarà
attivo ogni martedì per i mesi di aprile e maggio 2026, è affidato alla dott.ssa
Federica Gimma, psicologa selezionata attraverso apposita procedura, e si rivolge a
minori, famiglie e personale scolastico.
L’iniziativa nasce dalla crescente attenzione dell’Amministrazione comunale verso il
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, che negli ultimi anni ha assunto
dimensioni sempre più rilevanti, coinvolgendo non solo le istituzioni scolastiche ma
l’intera comunità. Lo sportello si configura come un’azione preventiva concreta,
basata su un lavoro di rete tra servizi, scuola e territorio, con l’obiettivo di fornire
strumenti di ascolto, orientamento e supporto a quanti ne abbiano necessità.
«È un segnale concreto di attenzione verso i nostri ragazzi. Questa iniziativa si
inserisce in un percorso più ampio di politiche giovanili che l’Amministrazione sta
portando avanti con determinazione. Uno spazio di ascolto professionale, accessibile
e gratuito, è uno strumento prezioso per le famiglie e per la scuola», dichiara la
Consigliera delegata Angelica Gallo, promotrice dell’iniziativa.