Sport in maschera, il programma completo
SPORT IN MASCHERA
DAL 09.02.2026 AL 13.02.2026
Lunedì e Giovedì Ore 20.00 | Martedì, Mercoledì e Venerdì Ore 18.30
PADEL IN MASCHERA – a cura di GIAMPIERO SCHIAVONE
Centro Sportivo San Carlo Sport – Via G. Di Vittorio
MARTEDÌ 10.02.2026
Ore 16.30
TENNIS IN MASCHERA – a cura di CIRCOLO TENNIS MANFREDONIA
Località Garzia Manfredonia
Ore 18.00
UN CANESTRO DI CORIANDOLI – a cura di TUCSON ANGEL E POLISPORTIVA MANFREDI
PalaDante – Via D. Alighieri
MERCOLEDÌ 11.02.2026
Ore 16.30
LATIN CARNAVAL – a cura di UNIVERSO MANFREDONIA
Sede Universo – Via Maramarco 9
Ore 17.00
CARNEVALE IN PISCINA – a cura di ICOS SPORTING CLUB e NUOTO MANFREDONIA
Piscina Comunale ICOS – Via Tenente M. Sinigaglia
Ore 17.00
TENNIS IN MASCHERA – a cura di TENNIS PRO
Impianti Sportivi G. Salvemini – Loc. Posta del Fosso
Ore 18.30
KARATE IN MASCHERA, IL CARNEVALE DELLA FUNAKOSHI – a cura di FUNAKOSHI
PalaTomaiuolo – Via L. Pirandello 10
GIOVEDÌ 12.02.2026
Ore 17.00
CALCIO IN MASCHERA – a cura di Manfredonia Calcio 1932
Stadio Miramare – Via San Giovanni Bosco
Ore 17.30
BALLANDO IN MASCHERA – a cura di PRIOLETTI DANCE ACADEMY
Sede Academy – Via dei Lecci 1
Ore 18.00
VOLLEY IN MASCHERA – a cura di VOLLEY LAB MANFREDONIA
Palestra Scuola Perotto – Via L. Allegato
Ore 18.15
KARATE IN MASCHERA – a cura di TEAM KARATE ZERULO
Palestra New Perfect – Piazza G. Bovio
SABATO 14.02.2026
Ore 09.30
CARNEVÉLE IN LOVE – a cura di GARGANO SAILING CLUB
Centro Nautico Sportivo Manfredonia – Banchina di Tramontana