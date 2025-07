[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Splendido: “Grazie a Salvini collegamento tra diga del Liscione e Occhito. Investimento da 30 milioni”

DICHIARAZIONE

del consigliere regionale della Lega, l’avvocato Joseph Splendido, vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale per la Capitanata della Lega.

“Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva annunciato che il 2025 sarebbe stato l’anno dei cantieri. Nell’incontro da me promosso a Foggia aveva promesso una soluzione. E così è stato: grazie al suo decisivo intervento ministeriale la Puglia potrà dotarsi del progetto di realizzazione del collegamento tra la diga molisana del Liscione e quella di Occhito, nel foggiano. La crisi idrica che sta impoverendo drammaticamente l’agricoltura della più grande pianura produttiva d’Italia sarà solo un ricordo.

Il cosiddetto tubone, con un finanziamento di 30 milioni di euro, permetterà di trasferire in Capitanata almeno cento milioni di metri cubi di risorse idriche in eccesso che oggi, di fatto, non vengono utilizzate. Si tratta di una infrastruttura, attesa da anni, e potenzialmente risolutiva dell’emergenza che sta duramente mettendo alla prova gli invasi pugliesi, che quest’anno hanno dovuto negare l’acqua per irrigazione alle imprese agricole.



Il nostro leader Matteo Salvini sta facendo per il Sud più di quanto altre classi dirigenti del Paese, fintamente meridionaliste, non abbiano mai fatto in 30 anni. Al Ministro va il mio più sincero GRAZIE a nome di tutto un territorio oggi assetato di acqua e di buona politica”.