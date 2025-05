Splendido e Cera: “Il 21 maggio a Foggia un caffè con Matteo Salvini”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

JOSEPH SPLENDIDO E NAPOLEONE CERA (LEGA): “IL 21 MAGGIO A FOGGIA UN CAFFÈ CON MATTEO SALVINI, POI SOPRALLUOGO SULLA SS16”

Mercoledì 21 maggio sarà a Foggia il vicepremier e ministro delle Infrastrutture che, alle 8:45 incontrerà cittadini, militanti e sostenitori presso il Caffè Samì in viale Giuseppe Vittorio 237. Lo annunciano congiuntamente il sen. Roberto Marti, coordinatore regionale della Lega, e i due vice commissari regionali, Joseph Splendido (anche commissario provinciale della Lega a Foggia) e Napoleone Cera.

“La squadra della Lega in Puglia – sottolinea Marti – è cresciuta e si è rafforzata. La presenza di Salvini sarà occasione per fare il punto sugli impegni portati avanti grazie al lavoro del ministro e della Lega al Governo, nel segno del cambiamento”. Joseph Splendido, tra i principali promotori dell’iniziativa, evidenzia il valore politico della visita:

“Accogliamo con orgoglio Matteo Salvini. Questo appuntamento nasce da un lavoro politico intenso che, come Lega di Capitanata, portiamo avanti per far uscire Foggia e la provincia dall’isolamento infrastrutturale. Il mio impegno come rappresentante istituzionale è stato ascoltato e oggi se ne vedono i fatti”.

Dopo il caffè, infatti, il leader della Lega effettuerà un sopralluogo sul cantiere lungo il tratto della SS16 tra Foggia e Termoli, un intervento strategico per la viabilità e la competitività dell’area. “Questo incontro è un momento importante di confronto e presenza sul territorio. La Lega è in mezzo alla gente e lavora per dare risposte concrete. Con Salvini a Foggia, rinnoviamo un patto di fiducia tra cittadini e istituzioni” dichiara Cera. A margine del caffè si terrà anche un punto stampa con i giornalisti, aperto ai temi infrastrutturali e di rilancio del territorio.