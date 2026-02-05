Splendida Cornice: Nino D'Angelo ospite stasera

Il programma di Geppi Cucciari torna con un appuntamento ricco di contenuti culturali e di intrattenimento. La conduttrice accoglierà in studio alcuni dei nomi più interessanti del panorama italiano d...

Il programma di Geppi Cucciari torna con un appuntamento ricco di contenuti culturali e di intrattenimento. La conduttrice accoglierà in studio alcuni dei nomi più interessanti del panorama italiano dello spettacolo e della cultura.

Gli ospiti della serata

Tra i protagonisti della puntata di stasera c'è Nino D'Angelo, il celebre cantante napoletano che racconterà la sua lunga carriera artistica. Ad accompagnarlo ci saranno Alberto Fortis, cantautore, e Paolo Kessisoglu, attore e comico del duo Luca e Paolo. Per tutti gli aggiornamenti sul mondo dello spettacolo italiano, la redazione segue costantemente le novità televisive.

Gli esperti fissi

Non mancheranno gli interventi degli esperti fissi del programma come Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aerospaziale, Giuseppe Antonelli, linguista, Ester Viola, scrittrice, e Stefano Bartoli. Il loro contributo arricchirà il dibattito con approfondimenti e analisi. Come raccontato in un recente ritratto, D'Angelo celebra quest'anno 50 anni di carriera.

L'appuntamento su Rai 3

Splendida Cornice va in onda alle 21:20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. "È un programma che mescola cultura e leggerezza con intelligenza", sottolineano i telespettatori affezionati al format di Geppi Cucciari.