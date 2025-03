[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SPETTACOLO: L’AUDITORIUM DI SANTA CHIARA OSPITA “LA NOTTE DELL’INNOMINATO”

Arriva a Foggia – dopo una serie di rappresentazioni in Lombardia – lo spettacolo “La notte dell’Innominato”. L’appuntamento è per sabato prossimo, 15 marzo, alle 19.30 all’Auditorium di Santa Chiara, in via Arpi. Quattro le presenze in scena: Angela Lazzaroni (pianoforte), Carlo Lazzaroni (violino), Matteo Bonanni (attore), e il foggiano Gianni Fusco (voce).

Lo spettacolo prevede la lettura drammatizzata – e inframezzata da brani musicali – dei capitoli XXI e XXIII dei Promessi Sposi, con particolare riferimento al momento dell’incontro dell’Innominato con Lucia e con il cardinale Federigo Borromeo.

Quella dell’Innominato è una notte infinita, interminabile; la notte in cui fa i conti con sé stesso, con la sua mancanza di fede, la sua ambizione, la sua finitezza. È il racconto della crisi esistenziale di un uomo e la descrizione del suo incontro con Dio, in cui l’Autore ci mostra il proprio rapporto con Dio. Lo spettacolo, denso di un profondo senso religioso, illustra e testimonia come esperienza viva e possibile, il racconto della più famosa conversione della letteratura italiana.