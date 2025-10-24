Eventi Manfredonia

Speciale Halloween al Museo dei Pompieri e della Croce Rossa di Manfredonia

Redazione24 Ottobre 2025
🎃👻 Speciale Halloween al Museo dei Pompieri e della Croce Rossa di Manfredonia! 👻🎃

📅 Domenica 2 novembre 2025

🕘 Dalle 9:45 alle 12:45

📍 Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia

Il Museo si trasforma… e questa volta è davvero magico e misterioso!

Uno spiritello dispettoso si è intrufolato tra le stanze e solo i più coraggiosi potranno aiutarci a trovarlo e a rimandarlo nel suo mondo! ✨👀

🗺️ Una straordinaria caccia al tesoro attende tutti i bambini:

🔸 Prove di coraggio

🔸 Sfide di forza

🔸 Dolcetti e sorprese

…e un’avventura da vivere tra mezzi d’epoca, eroi del passato e racconti interessanti, il museo come non l’avete mai visto prima d’ora!

🎟️ Evento imperdibile per famiglie e piccoli esploratori!

📌 Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. https://museostoricopompieri.it/pro…/speciale-pompieropoli

👉 Vi aspettiamo travestiti e pronti all’avventura!

