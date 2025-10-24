[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Speciale Halloween al Museo dei Pompieri e della Croce Rossa di Manfredonia!

Domenica 2 novembre 2025

Dalle 9:45 alle 12:45

Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia

Il Museo si trasforma… e questa volta è davvero magico e misterioso!

Uno spiritello dispettoso si è intrufolato tra le stanze e solo i più coraggiosi potranno aiutarci a trovarlo e a rimandarlo nel suo mondo!

Una straordinaria caccia al tesoro attende tutti i bambini:

Prove di coraggio

Sfide di forza

Dolcetti e sorprese

…e un’avventura da vivere tra mezzi d’epoca, eroi del passato e racconti interessanti, il museo come non l’avete mai visto prima d’ora!

Evento imperdibile per famiglie e piccoli esploratori!

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. https://museostoricopompieri.it/pro…/speciale-pompieropoli

Vi aspettiamo travestiti e pronti all’avventura!