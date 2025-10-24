Speciale Halloween al Museo dei Pompieri e della Croce Rossa di Manfredonia
Speciale Halloween al Museo dei Pompieri e della Croce Rossa di Manfredonia!
Domenica 2 novembre 2025
Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia
Il Museo si trasforma… e questa volta è davvero magico e misterioso!
Uno spiritello dispettoso si è intrufolato tra le stanze e solo i più coraggiosi potranno aiutarci a trovarlo e a rimandarlo nel suo mondo!
Una straordinaria caccia al tesoro attende tutti i bambini:
Prove di coraggio
Sfide di forza
Dolcetti e sorprese
…e un’avventura da vivere tra mezzi d’epoca, eroi del passato e racconti interessanti, il museo come non l’avete mai visto prima d’ora!
Evento imperdibile per famiglie e piccoli esploratori!
Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. https://museostoricopompieri.it/pro…/speciale-pompieropoli
Vi aspettiamo travestiti e pronti all’avventura!