Spari all’auto dell’ex Manfredonia Calabro: indagati Vizzino (candidato con Decaro) ed il calciatore Perez (Casarano)

Sono indicati come mandante e istigatore dell’episodio di cronaca che vide alcuni spari contro l’auto di Antonio Calabro, allenatore della Virtus Francavilla. C’è l’avviso di conclusione delle indagini per Mauro Vizzino, consigliere regionale uscente e candidato con “Per la Puglia” (lista civica di centrosinistra a sostegno di Decaro), e per Leonardo Perez, calciatore ex Francavilla e oggi al Casarano in Serie C.

Lo scrive Il Quotidiano di Puglia.

Tutto nasce dallo scarso impiegato di Perez, allora alla Virtus Francavilla, che ha scatenato il presunto istigatore Vizzino, cognato del calciatore.

Il consigliere regionale si dichiara estraneo a tutto.