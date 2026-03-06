Monte Sant'Angelo

Spari a Monte Sant’Angelo, D’Arienzo: “Non possiamo far finta di niente”

Comunicato Stampa6 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Spari a Monte Sant’Angelo, D’Arienzo: “Non possiamo far finta di niente”

Ieri sera a Monte Sant’Angelo è accaduto un fatto grave.

Una sparatoria nel cuore della nostra città non può essere considerata un episodio qualunque e non può lasciarci indifferenti.

Negli ultimi mesi stiamo assistendo a segnali che ci preoccupano sempre di più: spaccio di droga, furti, aggressioni, ragazzi sempre più giovani coinvolti in situazioni che generano tensioni e comportamenti pericolosi.

Non possiamo far finta di niente.

Come sindaco sento il dovere di lanciare un appello chiaro.

▶️ Alle forze dell’ordine, che ringrazio per il lavoro quotidiano che svolgono sul nostro territorio, chiediamo la massima attenzione e un rafforzamento dei controlli affinché Monte Sant’Angelo continui ad essere una città sicura.

▶️ Ai ragazzi voglio dire una cosa semplice ma sincera: non rovinate la vostra vita.

Chi delinque non è più libero e imbocca un percorso che porta solo problemi, dipendenze, violenza e conseguenze che possono segnare per sempre il vostro futuro e quello delle persone che vi stanno accanto.

Dietro certi comportamenti – lo spaccio, le sfide sbagliate, le provocazioni, le prepotenze, gli atteggiamenti violenti – non c’è coraggio né forza.

C’è solo il rischio di perdersi e di trascinare altri in un vortice che fa male a tutti.

Fermatevi prima!

Abbiate il coraggio di scegliere un’altra strada, quella dello studio, del lavoro, dello sport, della passione, della costruzione del vostro futuro.

▶️ Alle famiglie chiedo di non abbassare lo sguardo. La comunità educante parte da casa, dal dialogo, dalla presenza, dall’attenzione verso i propri figli.

Nessuno può sentirsi estraneo a quello che sta accadendo.

Monte Sant’Angelo è una comunità forte, fatta di persone perbene, di associazioni, di educatori, di volontari che ogni giorno lavorano con i giovani.

Ma proprio per questo non possiamo accettare che droga e violenza provino a prendersi i nostri spazi e il futuro dei nostri ragazzi.

Come amministrazione continueremo a fare la nostra parte, collaborando con le istituzioni e sostenendo tutte le azioni educative e sociali necessarie.

Ma questa battaglia riguarda tutti.

Difendere i nostri ragazzi significa difendere il futuro della nostra città.

PierPaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo

Comunicato Stampa6 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©