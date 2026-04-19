Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sparatoria in discoteca, muore 42enne

Un uomo di 42 anni, residente a Carbonara, è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato trasportato al pronto soccorso di Bisceglie in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni, presentava una ferita da arma da fuoco nella zona del collo. L’uomo si trovava al Divinae Follie di Bisceglie quando è stato richiesto l’intervento del 118. Nonostante i tentativi dei sanitari, il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri.

