Sparatoria a Barletta, 24enne gambizzato in pieno centro
L'uomo, di Cagnano Varano, si trovava in sella alla sua moto quando è stato colpito da proiettili sparati da distanza ravvicinata, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Nella tarda serata dell’1 Settembre, nei pressi del centralissimo Corso Garibaldi di Barletta, un ragazzo originario di Cagnano Varano (Foggia) è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco alle gambe.
Il 24enne, stando alle ricostruzioni, stava procedendo in sella alla sua moto quando è stato colpito da più proiettili alle gambe: nonostante le gravi ferite, è riuscito autonomamente a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale “Dimiccoli” per ricevere le cure del caso.
Le sue condizioni non sarebbero gravi e fortunatamente solo un grande spavento per la tanta gente presente in quella strada al momento dell’accaduto. Gli agenti del commissariato cittadino hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere, pubbliche e private, presenti in zona.
In attesa della completa ricostruzione dell’accaduto, gli investigatori hanno sequestrato un bossolo ritrovato davanti a un negozio per bambini.