Sparatoria a Barletta, 24enne gambizzato in pieno centro

Nella tarda serata dell’1 Settembre, nei pressi del centralissimo Corso Garibaldi di Barletta, un ragazzo originario di Cagnano Varano (Foggia) è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco alle gambe.

Il 24enne, stando alle ricostruzioni, stava procedendo in sella alla sua moto quando è stato colpito da più proiettili alle gambe: nonostante le gravi ferite, è riuscito autonomamente a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale “Dimiccoli” per ricevere le cure del caso.

Le sue condizioni non sarebbero gravi e fortunatamente solo un grande spavento per la tanta gente presente in quella strada al momento dell’accaduto. Gli agenti del commissariato cittadino hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere, pubbliche e private, presenti in zona.

In attesa della completa ricostruzione dell’accaduto, gli investigatori hanno sequestrato un bossolo ritrovato davanti a un negozio per bambini.