Spaccio, arrestato un 37enne a Manfredonia

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MANFREDONIA: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI UN 37ENNE RITENUTO RESPONSABILE DEI REATI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACNTE E TENTATA ESTORSIONE.

In considerazione dell’evidente interesse pubblico a che sia data notizia delle azioni di contrasto che l’Autorità Giudiziaria e le Forze dell’ordine mettono in campo per debellare i molteplici fenomeni criminali commessi nella provincia di Foggia, anche al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini su tali manifestazioni criminali, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di tentata estorsione.

La complessa ed articolata attività d’indagine condotta da personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Manfredonia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, permetteva di delineare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato in merito ai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di tentata estorsione.

Difatti, una lunga e complessa attività d’indagine, caratterizzata da mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento e dall’utilizzo di telecamere, ha permesso di osservare come la presunta attività di spaccio avvenisse sia nei pressi dell’abitazione dell’indagato che, in maniera dinamica, nelle vie cittadine.

L’attività info-investigativa veniva altresì supportata da attività tecnica, quali intercettazioni telefoniche che permettevano, inoltre, di ascoltare presunte richieste estorsive finalizzate al recupero dei “crediti” vantati verso acquirenti di sostanza stupefacente.

All’atto dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, all’esito di una perquisizione, venivano altresì sequestrati nr. 4 involucri di cellophane, già confezionati per la vendita, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina.

È fondamentale evidenziare che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari per cui la posizione della persona indagata è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.