Attualità Manfredonia

Sosta a Manfredonia, tra una settimana torna l’orario invernale: cosa cambia

Redazione9 Settembre 2025
ORARIO INVERNALE dal 16 Settembre al 14 Giugno

Dal Lunedì al Sabato: 08:30 – 13:30 / 16:00 – 20:00

La domenica non si paga.

Costo orario: 1 euro

Intera mattina: 2,50 euro

Intero pomeriggio: 2,50 euro

Intera giornata: 4,00 euro

Sosta breve: 0,50 euro per 30 minuti

 Tariffa agevolata mercati e cimitero: 0,50 euro per intera durata della sosta

