Attualità Manfredonia
Sosta a Manfredonia, tra una settimana torna l’orario invernale: cosa cambia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Sosta a Manfredonia, tra una settimana torna l’orario invernale: cosa cambia
ORARIO INVERNALE dal 16 Settembre al 14 Giugno
Dal Lunedì al Sabato: 08:30 – 13:30 / 16:00 – 20:00
La domenica non si paga.
Costo orario: 1 euro
Intera mattina: 2,50 euro
Intero pomeriggio: 2,50 euro
Intera giornata: 4,00 euro
Sosta breve: 0,50 euro per 30 minuti
Tariffa agevolata mercati e cimitero: 0,50 euro per intera durata della sosta