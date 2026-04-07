Sophie Codegoni ha un nuovo amore, vista con Luca Baronchelli: è ex di Cecilia Rodriguez e Casalegno

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Sophie Codegoni avrebbe ritrovato l’amore dopo la delicata vicenda con l’ex Alessandro Basciano. L’influencer è stata recentemente paparazzata insieme all’imprenditore Luca Baronchelli, volto già noto al mondo del gossip per presunti flirt passati con Cecilia Rodriguez, Eleonoire Casalegno e Aida Yespica.

Il ritorno dai Caraibi e l’incontro in aeroporto

In un momento personale particolarmente complesso, Sophie Codegoni ha deciso di concedersi una pausa volando ai Caraibi insieme alla figlia Celine Blue. Al ritorno in Italia, però, ad attenderla in aeroporto non c’era solo la routine quotidiana, ma proprio Luca Baronchelli.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’imprenditore si sarebbe presentato per accoglierla e aiutarla con i bagagli, mostrando un atteggiamento premuroso anche nei confronti della bambina. Le immagini diffuse raccontano una scena semplice ma significativa: i tre insieme, sereni, tanto da far pensare a una “piccola famiglia”.

Chi è Luca Baronchelli

Luca Baronchelli è un imprenditore milanese appartenente a una famiglia attiva nel settore alimentare. Non è un volto sconosciuto al gossip italiano: negli anni è stato accostato a diverse figure note dello spettacolo, tra cui Cecilia Rodriguez, Eleonoire Casalegno e Aida Yespica.

La sua frequentazione con Sophie Codegoni, tuttavia, sembrerebbe essere stata mantenuta finora lontana dai riflettori, senza conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Un momento delicato per Sophie Codegoni

Questa possibile nuova relazione arriva in un periodo complesso per l’influencer. Negli stessi giorni in cui è stata avvistata con Baronchelli, infatti, all’ex compagno Alessandro Basciano è stato revocato il braccialetto elettronico.

Le accuse nei suoi confronti restano comunque in piedi e il procedimento giudiziario è ancora in corso. A influire sulla decisione del giudice sarebbe stato anche il recente trasferimento di Codegoni in una nuova abitazione, situata più vicino a quella dell’ex, circostanza che avrebbe inciso sulla valutazione del rischio.

Una nuova storia all’orizzonte?

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla natura del rapporto tra Sophie Codegoni e Luca Baronchelli. Tuttavia, la complicità mostrata nelle immagini e la naturalezza dei gesti lasciano spazio a ipotesi su una possibile relazione in crescita.

Dopo un periodo segnato da difficoltà personali, l’influencer potrebbe dunque aver ritrovato serenità accanto a una nuova presenza, anche se per ora tutto resta nel campo delle indiscrezioni.