Sophia Nubes debutta nell’ e-commerce e lancia la prima capsule uomo

Sophia Nubes lancia il suo primo sito di e-commerce inaugurando il suo flagship store online su www.sophianubes.com.

Un debutto che offre una vetrina importante sull’universo stilistico di un brand che, in poco tempo, si è affermato per il suo pret à porter smart e al contempo elegante, che privilegia forme di espressione inedite rendendo la moda un canovaccio in continua evoluzione, alla ricerca dei mille volti dello stile contemporaneo.

Un brand fresco ma al contempo dal forte carattere, che sarà possibile acquistare direttamente attraverso il negozio online dove saranno disponibili le collezioni donna- – divise per categorie merceologiche -, una proposta di capi continuativi, le iconiche t-shirt firmate dal claim “We are Ahead” e la nuovissima capsule NUBES UOMO. Novità nella novità quest’ultima, che ha avuto un primo fortunato assaggio alla fashion week milanese di settembre, e che si declinerà in una selezione di capi maschili che avranno come Special Ambassador Fabrizio Corona.

Grazie alla collaborazione con Atena Agency, la struttura tecnica e funzionale del canale online di Sophia Nubes garantirà una shopping experience customizzata e fruibile worldwide, con una navigazione semplice e user friendly da ogni device per un’operazione di acquisto intuitiva e rapida. Attraverso il nuovo e-commerce si potrà inoltre rimanere sempre informati sulle novità del mondo Sophia Nubes, grazie ai contenuti che, di volta in volta, inviteranno gli utenti all’interazione e alla scoperta dell’universo del brand.