Redazione1 Dicembre 2025
Sonik – Live in Vieste lunedì 8 dicembre

Il concerto in dj-set si terrà alle ore 20.00 circa in via Piazza Marina Piccola a Vieste.

Un concerto dedicato al mondo della musica elettronica. Il suono di tendenza, i campioni musicali che hanno segnato la storia e la melodia del grande pop si fondono in uno spettacolo di quasi 2 ore, in una location che non ha bisogno di presentazioni!

Durante l’esibizione dell’artista verrà realizzato un episodio televisivo della serie “LIVE IN…” che sarà successivamente messo in onda sul digitale terrestre nazionale ed in visione sulla piattaforma Sky

