Sondaggio Ipsos, in Puglia il Pd è il primo partito

Secondo il sondaggio Ipsos, il Pd resterebbe in Puglia il primo partito rispetto alle regionali del 2020 salendo di oltre sei punti al 23,5%, seguito da Fratelli d’Italia che sale di oltre 7 punti percentuali arrivando al 17,3%.



Nell’area di centrosinistra cala il consenso per il M5S (8,7% dal 9,9), mentre seconda e quarta lista di coalizione sarebbero le due civiche del candidato presidente (Dacaro presidente al 13,2% e Per la Puglia con Decaro presidente al 6,3). Ci sono poi Avanti popolari con Decaro presidente che arriverebbe al 5,9% testa a testa con Avs che si fermerebbe al 5,6 e questa volta riuscirebbe a superare lo sbarramento entrando in Consiglio. Per il centrodestra il secondo partito dopo FdI sarebbe Forza Italia (9,6%) con la Lega (con Udc e Nuovo Psi) al 4,5, sul filo dello sbarramento per accedere al Consiglio, e poi altre due liste sotto la soglia.