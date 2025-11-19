Sondaggi Grande Fratello 19 novembre: dati e curiosità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La tensione all’interno della casa del Grande Fratello cresce, mentre il pubblico si prepara a un nuovo appuntamento in diretta. I sondaggi pubblicati nella mattinata del 19 novembre ci offrono un primo termometro delle preferenze: chi è in testa, chi arretra e quale ruolo giocano le dinamiche interne alla casa nel determinare le preferenze del pubblico. Di seguito trovate i numeri aggiornati pubblicati da Angolo delle Notizie. Andiamo avedere la situazione dunque.

Dati aggiornati

Secondo le percentuali diffuse, la classifica delle preferenze per chi vuole in finale si presenta come segue:

Giulia → 50%

Rasha → 20%

Francesca → 10%

Simone → 10%

Omer → 6%

Donatella → 4%

Giulia domina la classifica con un robusto 50 % delle preferenze, staccando nettamente la seconda, Rasha, che arriva a un modesto 20 %. Dietro si collocano a pari merito Francesca e Simone con il 10 % ciascuno, mentre Omer e Donatella restano marginali nel gradimento del pubblico.

Il predominio di Giulia è netto: un pubblico che appare convinto del suo percorso e della sua credibilità all’interno del gioco. Il fatto che raccolga la metà dei consensi suggerisce una posizione forte, anche se non definitiva: il distacco da Rasha (20 %) è importante, ma non tale da garantire l’esito finale. Rasha, con un quinto delle preferenze, sembra essere l’unica in grado di rappresentare una reale minaccia al primato.

Le percentuali di Francesca e Simone (10 % ciascuno) mostrano che hanno un seguito, ma ancora limitato. Potrebbero rappresentare delle sorprese nell’andamento del televoto, ma ad oggi non sono protagonisti del primissimo piano. Omer (6 %) e Donatella (4 %) invece rischiano di restare all’ombra, con spazi molto ridotti.

Da segnalare che i sondaggi, per loro natura, non sono vincolanti e dipendono da una platea selezionata: il dato reale del televoto può variare. Inoltre l’andamento nella diretta e le dinamiche tra concorrenti possono ribaltare i rapporti di forza. Tuttavia, al momento Giulia sembra avere un margine di sicurezza non trascurabile.

Una curiosità: nel sondaggio precedente, quello del 18 novembre, la situazione era meno sbilanciata. Ad esempio, Giulia arrivava a circa il 30 % e Donatella al 30% anch’essa, mentre gli altri erano nettamente dietro. Questo scarto dimostra come in sole 24 ore la scala delle preferenze si sia modificata drasticamente: Donatella è passata dal ~30% al 4% nelle preferenze per la finale, un crollo evidente. Rasha invece è passata dal 15 % circa al 20%.

Questo ribaltamento può essere interpretato come un effetto della diretta incombente, delle alleanze, delle nomination e delle clip che il programma ha veicolato negli ultimi giorni. Il pubblico sembra aver scelto di schierarsi in modo più netto e polarizzato verso Giulia.

In termini di prospettiva, se il televoto confermasse questi numeri, Giulia sarebbe la favorita per la finale del programma. Però resta da vedere se riuscirà a mantenere questo vantaggio fino all’esito o se il gioco interno e i colpi di scena sapranno modificare le carte in tavola.

I sondaggi del 19 novembre per il Grande Fratello in onda su Canale 5 ci offrono un quadro abbastanza chiaro: Giulia emerge con un ruolo predominante. Il campo è aperto, ma la concorrente in questione ha una posizione di forza che dovrà sapere gestire. In attesa della diretta e del televoto ufficiale, il risultato suggerito dal pubblico è già segnato.