”Solidarietà all’avvocato Gianfranco Di Sabato di Manfredonia”

ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNICATO STAMPA

L’avvocato Gianfranco Di Sabato di Manfredonia ha ricevuto minacce gravissime, estese anche alla sua famiglia. L’avvocato ha presentato nella giornata odierna al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia una denuncia-querela nei confronti degli autori delle minacce, chiedendo l’applicazione di una misura cautelare nei loro confronti. Immediata e convinta la solidarietà del presidente dell’Ordine, avv. Gianluca Ursitti.

“Voglio esprimere la vicinanza dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e mia personale, all’avvocato Gianfranco Di Sabato per le pesantissime intimidazioni ricevute nell’esercizio del suo mandato.

Si tratta di un episodio gravissimo, che non può restare impunito. Ci auguriamo che i responsabili di questo gesto volgare e criminale vengano individuati in tempi rapidi e puniti con la massima severità.

È necessario che sia chiaro a tutti: gli avvocati non possono né devono arretrare di fronte a simili atteggiamenti incivili. Saremo sempre al fianco del collega e di ogni professionista che dovesse subire minacce”.

Gianluca Ursitti