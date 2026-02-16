SMask Contest, mascherati al Carnevale di Manfredonia 2026 e vinci!
Partecipa al contest, invia uno scatto del 2026 al Carnevale di Manfredonia, in maschera da chi/cosa vuoi tu! Lo scatto deve essere realizzato in una delle grandi parate del Carnevale di Manfredonia del 15 Febbraio appena passata, oppure nella grand parate del 17 Febbraio alle ore 19.00, Oppure nella notta colorata dell’ 21 Febbraio 2026.
Per partecipare al Contest Puoi inviare la foto mediante questo modulo. La tua foto sarà inserita nell’album S-Mask Contest pubblicato sulla pagina Facebook ilsipontino.net. Per inviare la tua foto hai tempo fino al 23.02.2026 alle 23.59
Il giorno al 24.02.2026 alle 12.00 la foto che avrà più like vincerà gli zainetti personalizzati ilsipontino.net. Il Premio è valido solo per le persone contenute nella foto fino ad un massimo di 10 persone. Il premio si potrà ritirare entro il 30.03.2026. Al vincitore verrà inviata mail di conferma all’indirizzo mail indicato nel presente modulo.