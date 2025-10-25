[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Slow Food Manfredonia: “Una borraccia per il futuro”

Ieri, nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, Slow Food Manfredonia ha donato a Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali una borraccia ecologica — simbolo concreto di un impegno condiviso: ridurre la plastica, rispettare l’ambiente, scegliere la sostenibilità.

Con questo gesto abbiamo accompagnato la firma della Lettera d’Intenti tra Slow Food e il Comune: un accordo che unisce la visione istituzionale e la passione civica, la politica e la comunità, per promuovere insieme educazione ambientale, tutela della biodiversità e lavoro equo e giusto nelle filiere locali.

La borraccia è un oggetto semplice, ma diventa un segno profondo: rappresenta un modo nuovo di abitare la città, di partecipare con coerenza, di dare esempio ogni giorno.

Grazie al Sindaco Domenico La Marca, alla Presidente Slow Food Manfredonia Luigia Ciuffreda e all’Assessora Mariarita Valentino per aver reso questo momento un patto di fiducia e di speranza tra istituzioni e cittadinanza.

Da oggi, ogni volta che in Aula Consiliare si solleverà una borraccia Slow Food, sarà un promemoria emblematico: la sostenibilità comincia da noi.