Sipontum Re-Vive: scoperta, condivisione e valorizzazione del Parco Archeologico di Siponto
SIPONTUM RE-VIVE SCOPERTA, CONDIVISIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO
APPUNTAMENTO SABATO 25 APRILE A PARTIRE DALLE 10:30 CON VISITE GUIDATE GRATUITE, MUSICA E LABORATORI PER BAMBINI
Archeologia, cultura e musica insieme per una visione innovativa e collettiva del
Parco archeologico di Siponto.
Si chiama Sipontum RE-VIVE, l’iniziativa in programma sabato 25 aprile 2026 dalle
10.30 alle 19.00, dedicata alla scoperta, alla condivisione e alla valorizzazione del
patrimonio culturale del territorio. Promossa da ArcheoSipontum APS in
collaborazione con il Parco Archeologico, la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, le
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Foggia, la Pro Loco di Manfredonia
e altri partner istituzionali e locali, all’interno di un percorso condiviso di valorizzazione
del sito, la giornata sarà occasione per dare vita a un grande rito collettivo che fonderà
la dimensione culturale con quella “festiva”.
Ricco il programma della giornata con visite guidate gratuite a cura di archeologi e
studenti universitari; un’opportunità concreta per esplorare gli scavi e comprendere da
vicino la storia millenaria di Siponto; ma anche, visite alla cripta, un laboratorio
creativo per bambini che insieme all’area ArcheoKids offriranno un approccio creativo
e coinvolgente all’archeologia, un pic-nic archeologico e una sessione di yoga
immersa nel paesaggio storico. Non mancheranno momenti di musica live: sul palco si
alterneranno i Flowers For Boys, alternative rock, e i Folkambuli, folk italiano, con uno
spettacolo capace di intrecciare radici profonde e slanci contemporanei.
«Il parco archeologico di Siponto si apre in questa giornata di festa con visite guidate,
musica e laboratori e l’archeologia diventa un linguaggio comune per un
patrimonio che torna a essere protagonista del presente insieme alla sua comunità»,
commenta l’arch. Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari – Direzione
regionale Musei nazionali Puglia.
«Attraverso la collaborazione e il coinvolgimento del territorio – commenta la
Direttrice del sito, dott.ssa Annalisa Treglia – il Parco conferma la propria volontà di
aprirsi alle iniziative private, riconoscendole come leva fondamentale per la
valorizzazione e la conoscenza del nostro patrimonio culturale. Un’occasione di
condivisione che si ripete da anni rafforzando il legame tra patrimonio e comunità locale»