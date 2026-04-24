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SIPONTUM RE-VIVE SCOPERTA, CONDIVISIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO

APPUNTAMENTO SABATO 25 APRILE A PARTIRE DALLE 10:30 CON VISITE GUIDATE GRATUITE, MUSICA E LABORATORI PER BAMBINI



Archeologia, cultura e musica insieme per una visione innovativa e collettiva del

Parco archeologico di Siponto.



Si chiama Sipontum RE-VIVE, l’iniziativa in programma sabato 25 aprile 2026 dalle

10.30 alle 19.00, dedicata alla scoperta, alla condivisione e alla valorizzazione del

patrimonio culturale del territorio. Promossa da ArcheoSipontum APS in

collaborazione con il Parco Archeologico, la Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, le

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Foggia, la Pro Loco di Manfredonia

e altri partner istituzionali e locali, all’interno di un percorso condiviso di valorizzazione

del sito, la giornata sarà occasione per dare vita a un grande rito collettivo che fonderà

la dimensione culturale con quella “festiva”.

Ricco il programma della giornata con visite guidate gratuite a cura di archeologi e

studenti universitari; un’opportunità concreta per esplorare gli scavi e comprendere da

vicino la storia millenaria di Siponto; ma anche, visite alla cripta, un laboratorio

creativo per bambini che insieme all’area ArcheoKids offriranno un approccio creativo

e coinvolgente all’archeologia, un pic-nic archeologico e una sessione di yoga

immersa nel paesaggio storico. Non mancheranno momenti di musica live: sul palco si

alterneranno i Flowers For Boys, alternative rock, e i Folkambuli, folk italiano, con uno

spettacolo capace di intrecciare radici profonde e slanci contemporanei.



«Il parco archeologico di Siponto si apre in questa giornata di festa con visite guidate,

musica e laboratori e l’archeologia diventa un linguaggio comune per un

patrimonio che torna a essere protagonista del presente insieme alla sua comunità»,

commenta l’arch. Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari – Direzione

regionale Musei nazionali Puglia.

«Attraverso la collaborazione e il coinvolgimento del territorio – commenta la

Direttrice del sito, dott.ssa Annalisa Treglia – il Parco conferma la propria volontà di

aprirsi alle iniziative private, riconoscendole come leva fondamentale per la

valorizzazione e la conoscenza del nostro patrimonio culturale. Un’occasione di

condivisione che si ripete da anni rafforzando il legame tra patrimonio e comunità locale»