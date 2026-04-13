Sipontum Re-Vive: open day il 25 aprile

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SIPONTUM RE-VIVE: OPEN DAY 25 APRILE 2026

SIPONTO TORNA A VIVERE, con una giornata di archeologia, cultura e musica per restituire alla comunità il suo patrimonio millenario.

A Manfredonia Il 25 aprile 2026, dalle ore 10:30 alle 19:00, il Parco Archeologico di Siponto si trasforma in un grande spazio aperto e partecipato con Sipontum RE-VIVE, la giornata dedicata alla scoperta, alla condivisione e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

L’iniziativa è promossa da ArcheoSipontum APS in collaborazione con il Parco Archeologico, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di Foggia, la Pro Loco di Manfredonia e ad altri partner territoriali, nell’ambito di un percorso condiviso di valorizzazione per rendere il sito sempre più vivo, accessibile e identitario.

UN PROGRAMMA PER TUTTE LE ETÀ

Il cuore della giornata sono le visite guidate gratuite condotte da archeologi e studenti universitari: un’opportunità concreta per esplorare gli scavi e comprendere da vicino la storia millenaria di Siponto. Per i più piccoli, laboratori didattici e l’area ArcheoKids offriranno un approccio creativo e coinvolgente all’archeologia, trasformando la conoscenza in gioco e meraviglia.

Tra le esperienze diffuse lungo il sito: visite alla cripta, un laboratorio creativo per bambini, un pic-nic archeologico e una sessione di yoga immersa nel paesaggio storico — a testimonianza di una visione innovativa e integrata della fruizione culturale, capace di parlare a generazioni diverse.

GRAN FINALE – LIVE MUSIC

A partire dalle ore 16:30, nell’area adiacente al parco archeologico, in prossimità dei recenti scavi, il pomeriggio si trasformerà in un momento di incontro e condivisione attraverso la musica dal vivo.

Sul palco si alterneranno i Flowers For Boys, alternative rock, e i Folkambuli, folk italiano. Uno spettacolo capace di intrecciare radici profonde e slanci contemporanei.

Un dialogo musicale tra tradizione e sperimentazione, tra memoria e presente, che accompagnerà il pubblico verso la chiusura della giornata con un’esperienza di bellezza condivisa e senso di comunità.

UNA STORIA CHE TORNA A RESPIRARE

Sipontum RE-VIVE è molto più di un evento culturale: è un atto di restituzione. Un invito aperto a cittadini, famiglie e visitatori a riscoprire insieme ciò che li precede e li definisce. Perché il patrimonio archeologico, quando viene vissuto collettivamente, smette di essere solo passato — e torna a essere presente.

PROGRAMMA – 25 APRILE 2026 (10:30–19:00)

10:30–11:00 → Accoglienza e apertura ufficiale

11:00–13:00 / 15:00–16:30 → Visite guidate gratuite

10:00–12:00 / 16:00–18:00 → Visita della cripta

11:00–12:30 / 15:30–17:00 → Area ArcheoKids (scavo simulato)

11:00–12:30 → Laboratorio creativo “Vasai per un giorno”

13:00–14:00 → Pic-nic archeologico

15:30–17:00 → Yoga nel parco archeologico

16:30–19:00 → Live music: Flowers For Boys (Alternative rock) a seguire Folkambuli (Folk italiano)

INFORMAZIONI PRATICHE

📅 Data: 25 aprile 2026

🕙 Orario: 10:30 – 19:00

📍 Luogo: Parco Archeologico di Siponto, Manfredonia (FG)

🎟️ Ingresso: Visite guidate gratuite | Programma aperto al pubblico | Ultimo ingresso visite 18.45

📧info@archeosipontum.com / archeosipontumaps@gmail.com ➡️Prenotazione obbligatoria per i laboratori e consigliata per le visite guidate.

📲 cell+39 344 5768649