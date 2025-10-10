Eventi CapitanataEventi Manfredonia

Siponto viva, Open Day degli scavi archeologici il 12 ottobre

Comunicato Stampa10 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SIPONTO VIVA – Open Day degli scavi archeologici!

🗓 Domenica 12 ottobre 2025

📍 Area Archeologica e Parco di Siponto (Manfredonia, FG)

Vivi un’intera giornata alla scoperta dell’antica Siponto, tra storia, archeologia e divertimento per tutta la famiglia! 👣✨

🔹 Dalle 9:30 – Apertura della giornata

🔹 Dalle 10:00 – Laboratori, esposizioni di reperti e tavoli didattici

🔹 10:00–13:00 / 14:30–17:00 – Visite guidate con gli studenti di Archeologia delle Università di Bari e Foggia 🏺

🔹 Spazio ArcheoKids: scavo simulato e disegno dei reperti per i più piccoli 🎨

🔹 10:30–13:00 – Laboratorio ludico ArcheoGiochiamo 👧🧒

🔹 11:30 – Incontro con le Autorità e la Stampa

Un’occasione unica per vivere da vicino la magia degli scavi archeologici e scoprire i segreti del passato di Siponto! 💫

📩 Attività su prenotazione: info@archeosipontum.com | WhatsApp 344 5768649

Comunicato Stampa10 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]