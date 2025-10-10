Siponto viva, Open Day degli scavi archeologici il 12 ottobre
SIPONTO VIVA – Open Day degli scavi archeologici!
Domenica 12 ottobre 2025
Area Archeologica e Parco di Siponto (Manfredonia, FG)
Vivi un’intera giornata alla scoperta dell’antica Siponto, tra storia, archeologia e divertimento per tutta la famiglia!
Dalle 9:30 – Apertura della giornata
Dalle 10:00 – Laboratori, esposizioni di reperti e tavoli didattici
10:00–13:00 / 14:30–17:00 – Visite guidate con gli studenti di Archeologia delle Università di Bari e Foggia
Spazio ArcheoKids: scavo simulato e disegno dei reperti per i più piccoli
10:30–13:00 – Laboratorio ludico ArcheoGiochiamo
11:30 – Incontro con le Autorità e la Stampa
Un’occasione unica per vivere da vicino la magia degli scavi archeologici e scoprire i segreti del passato di Siponto!
Attività su prenotazione: info@archeosipontum.com | WhatsApp 344 5768649