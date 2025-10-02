[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Siponto Viva, domenica 5 ottobre a Manfredonia

SIPONTO VIVA – 5 Ottobre 2025

Torna l’atteso Open Day degli Scavi di Siponto, un’intera giornata per scoprire i tesori emersi dalla nuova campagna archeologica condotta dalle Università di Bari e Foggia. Un’iniziativa del Comune di Manfredonia, in collaborazione con la Diocesi, il Ministero della Cultura e il supporto di associazioni e volontari, volto alla riscoperta del valore del nostro patrimonio storico e archeologico. Il programma della giornata sarà ricco di attività: visite guidate, laboratori didattici, rievocazioni storiche, spettacoli teatrali e musica popolare!

📅 Domenica 5 ottobre 2025

📍 Parco Archeologico di Siponto

🆓 Ingresso gratuito – Aperto eccezionalmente fino alle 21:00 – 👣 🚲 Area completamente pedonale e ciclabile per l’occasione!

Vi aspettiamo numerosi!