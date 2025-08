Siponto, torna il concerto all’alba sulle musiche di Ennio Morricone a Lido del Sole dopo il successo dell’anno scorso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la stupenda esperienza dell’anno scorso il soprano Federica di Rocco torna a Siponto con il concerto all’alba sulla spiaggia di Lido del Sole. Un concerto irripetibile, un’emozione unica. In una spiaggia silenziosa e con il sole che nasce si potrà sognare ascoltando brani tratti dalle più belle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema, da “C’era una volta in America” a “Il Postino”, da “Profondo Rosso” a “Il Padrino”. Ad interpretare i brani sarà Federica Di Rocco, soprano che ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel panorama lirico, esibendosi non solo nei teatri più importanti d’Europa, ma anche a Londra presso Buckingham Palace e a Bruxelles al Parlamento Europeo.



Federica di Rocco sarà accompagnata dal Soundtrack Ensemble, un gruppo dal respiro internazionale formato da:

– Adriano Iannucci alla tromba

– Claudio Marzolo al contrabbasso

– Mauro Di Ruscio alle tastiere

– Vincenzo De Ritis alla fisarmonica

– Massimo Di Rocco alla batteria

– Angelo Sissa alle percussioni.

Tutti valenti musicisti, docenti di conservatorio e che vantano collaborazioni con prestigiosi enti concertistici, alcuni di loro hanno partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film “Il Pianista sull’oceano” collaborando con l’orchestra diretta dal Maestro Ennio Morricone.

L’appuntamento è per sabato 9 agosto alle 5:30 allo stabilimento balneare di Lido del Sole di Siponto, i posti sono limitati e l’ingresso avverrà solo su prenotazione. Il costo del biglietto è di 20€, per informazioni e prenotazioni ci si può recare presso Lido del Sole o chiamare il 335-8552401.