Siponto si accende di musica e colori: arriva il Siponto Street Fest

Due date da segnare in agenda per vivere un’estate diversa, tra musica, spettacolo e meraviglia. Il 17 luglio e il 7 agosto, a partire dalle ore 19.30, debutta il Siponto Street Fest, la nuova iniziativa che trasforma Siponto in una grande isola pedonale animata da band musicali e artisti di strada.

Per la prima volta, la suggestiva località di Siponto ospitera un evento diffuso tra le sue strade, pensato per far incontrare arte e comunita in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Niente auto, solo suoni, colori e spettacoli itineranti capaci di affascinare adulti e bambini, residenti e turisti.

L’iniziativa si inserisce all’interno del Manfredonia Festival – Estate 2025, il cartellone culturale promosso dall’Amministrazione comunale per valorizzare i luoghi simbolo della citta attraverso eventi gratuiti e accessibili.

Durante le due serate, Siponto sara interamente pedonalizzata per offrire al pubblico un’esperienza immersiva: le performance artistiche si snoderanno tra le vie, piazze e spazi aperti, dando nuova vita all’identita storica e turistica della zona. Un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme, passeggiare senza auto e godersi uno spettacolo urbano che nasce dall’incontro tra cultura popolare e linguaggi contemporanei.

“Siponto merita eventi che sappiano esaltare la sua bellezza e creare occasioni di socialita viva e condivisa — dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente —. Il Siponto Street Fest nasce con questo spirito: rendere protagonisti i cittadini e i visitatori in un’atmosfera gioiosa, dove l’arte incontra le persone nei luoghi del quotidiano.”

Il Siponto Street Fest e pensato come un momento di festa diffusa, capace di animare l’estate manfredoniana con qualita e partecipazione, puntando su un format dinamico che unisce intrattenimento e valorizzazione del territorio.

Due appuntamenti da non perdere: giovedi 17 luglio e giovedi 7 agosto, dalle ore 19.30. Segnateli in agenda e rimanete sintonizzati sulle frequenze del Manfredonia Festival!