Siponto, partecipa alla VI campagna di scavo

Redazione7 Marzo 2026
Siponto, partecipa alla VI campagna di scavo

Siponto 2026 – VI Campagna di scavo

Unisciti al team e vivi l’archeologia sul campo!

Sono aperte le iscrizioni alla VI Campagna di scavo e ricognizione a Siponto, che si svolgerà dal 7 settembre al 16 ottobre 2026, organizzata dall’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università di Foggia.

📅 I turno: 07/09 – 25/09

📅 II turno: 28/09 – 16/10

Gli studenti avranno l’opportunità di partecipare alle attività di scavo, documentazione e ricerca archeologica sul campo.

📩 Informazioni e iscrizioni: scavisiponto@gmail.com

⏰ Deadline: 2 maggio 2026

