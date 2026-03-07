[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Siponto, partecipa alla VI campagna di scavo

Siponto 2026 – VI Campagna di scavo

Unisciti al team e vivi l’archeologia sul campo!

Sono aperte le iscrizioni alla VI Campagna di scavo e ricognizione a Siponto, che si svolgerà dal 7 settembre al 16 ottobre 2026, organizzata dall’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università di Foggia.

I turno: 07/09 – 25/09

II turno: 28/09 – 16/10

Gli studenti avranno l’opportunità di partecipare alle attività di scavo, documentazione e ricerca archeologica sul campo.

Informazioni e iscrizioni: scavisiponto@gmail.com

Deadline: 2 maggio 2026