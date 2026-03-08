[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Siponto e 8 marzo. Di Aldo Caroleo

Siponto, 8 Marzo

Oggi, in una delle mie passeggiate nei luoghi della Siponto Antica,attraverso il sentiero che porta nell’area archeologica, perché lì ogni malanno mi passa: non posso stare senza quel profumo e quel fascino che emanano queste pietre scavate ,i loro suoni, silenziosi ma udibili dal cuore.

E, (non avevo alcun dubbio), mi si è presentato davanti uno spettacolo straordinario: attorno a queste pietre antiche , un mare di calendule pratensis miste ad altre varietà di fiori multicolori…un mare di bellezza e di profumi .

E d’improvviso ,tra queste sensazioni,mi sono venute a mente le donne, oggi che è la loro giornata.

E ho pensato,attraversando i quasi duemila anni di quelle pietre,a tutte quelle donne che hanno vissuto,sono state bambine e madri: hanno sofferto e dato la vita nei parti,nelle malattie,nelle guerre,: e quante di quelle donne,martiri silenti nel corso della Storia,senza un nome nei martirologi,senza palme, hanno dedicato il loro sacrificio per la Vita e la Fede.

E ho avvertito, (strana sensazione),che da quelle pietre volessero uscire e farmi sapere ,sottoforma di stupende corolle multicolori, che Loro sono sempre lì,vive e bellissime.

E ad un tratto, una leggiadra farfalla, dalle bianche ali,mi girava attorno e si è lasciata fotografare.

E ho pensato che forse quelle donne che avevo in mente ,abbiano voluto mandare quella creatura, per inviarmi dall’immensità del Tempo e dello Spazio, il loro saluto e per farmi saper che la bellezza dello Spirito e il Ricordo, non muoiono mai.

Un pensiero per tutte quelle donne che oggi, come allora, soffrono per la perdita di figli, mariti, fratelli….dolori immensi , ferite sempre aperte per una società che sta perdendo il senso della Vita.

Ma la Storia ci ha insegnato che le Ipazie, le Levi Momtalcini,Le Hilegarde di Bigen, e le mille e mille altre , hanno cambiato e cambieranno,ieri come oggi, il corso della Storia e degli eventi…

Sarete Voi,donne a dare, come sempre,nella Storia, il senso della Vita i e della Speranza ad una Società che sembra le abbia smarrite.

Grazie con un abbraccio e un fiore per tutte.

Aldo Caroleo