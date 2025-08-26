Eventi ManfredoniaManfredonia
Sipontina Art Festival
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Sipontina Art Festival
Un appuntamento speciale che unisce arte, spiritualità e comunità: mercoledì 27 agosto, in Piazza del Popolo a Manfredonia, torna il Sipontina Art Festival, a cura dell’artista Raffaella Fariello e dell’associazione ANFFAS Manfredonia.
Dalle 18.30 alle 21.00 tutti, dai 0 ai 99 anni, potranno partecipare e liberare la propria creatività: ad ogni partecipante verrà consegnata una “Madonnina” da dipingere con i colori e il materiale messi a disposizione.