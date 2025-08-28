Sipontina Art Festival: l’arte non ha confini, né età

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🎨💜 L’arte non ha confini, né età.



Al Sipontina Art Festival – seconda edizione, ideato da Raffaella Fariello, c’erano anche i ragazzi speciali dell’ANFFAS che hanno regalato sorrisi e colori unici, dipingendo con il cuore e mostrando che la bellezza nasce dall’incontro e dalla condivisione.

👩‍🎨 Da 0 a 99 anni, tutti insieme in Piazza del Popolo, con una madonnina da dipingere e la gioia di sentirsi parte di un’unica comunità.

✨ Un pomeriggio che ha unito arte, spiritualità e inclusione: il vero volto di Manfredonia.