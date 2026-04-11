Sinner‑Zverev, Montecarlo: orario, dove vedere la semifinale in TV e streaming l’11 aprile 2026

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La corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo entra nella fase più calda. Il campione azzurro torna in campo per una semifinale che profuma di grande tennis e che lo vede affrontare ancora una volta Alexander Zverev, avversario che conosce bene e con cui ha costruito una rivalità ormai abituale nel circuito.

Il match è uno dei più attesi del torneo, non solo per la posta in palio, ma anche per il momento straordinario che Sinner sta vivendo, capace di trasformare ogni incontro in un evento seguito da milioni di tifosi.

Ma a che ora si gioca la semifinale? Dove sarà possibile seguirla in diretta? E quali sono i precedenti che raccontano il rapporto sportivo tra i due? Scopriamolo insieme.

Orario della semifinale Sinner‑Zverev: quando inizia il match a Montecarlo

La semifinale tra Sinner e Zverev è in programma sabato 11 aprile, con inizio non prima delle 13:30. Il match si giocherà nel primo pomeriggio, subito dopo la semifinale del doppio prevista alle 11.

L’orario, come sempre nei tornei su terra, potrebbe subire piccoli slittamenti in base alla durata degli incontri precedenti, ma la finestra resta quella del primo pomeriggio.

Il confronto tra i due è ormai un classico del tennis contemporaneo. Sinner arriva alla semifinale dopo aver superato Humbert, Machac e Auger‑Aliassime, mostrando solidità e continuità.

Zverev, dal canto suo, ha eliminato Garin, Bergs e Fonseca, confermando di essere uno dei giocatori più pericolosi sulla terra battuta.

I precedenti parlano chiaro: 12 incontri totali, con Sinner avanti 8‑4, e soprattutto una serie di vittorie recenti che hanno ribaltato l’inerzia della rivalità.

Il campione italiano ha infatti vinto gli ultimi sette confronti diretti, compresi quelli nelle semifinali di Indian Wells e Miami, entrambi disputati poche settimane fa.

Dove vedere Sinner‑Zverev in TV: diretta, canali e differita in chiaro

La semifinale sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Sky, che detiene i diritti del Masters 1000 di Montecarlo.

Gli appassionati potranno seguire il match sui canali:

Sky Sport Uno (canale 201)

Sky Sport Tennis (canale 203)

La copertura sarà completa, con pre‑partita, analisi tecniche e approfondimenti dedicati.

Per chi preferisce seguire la partita in mobilità, la semifinale sarà disponibile anche in streaming tramite:

Sky Go, per gli abbonati

NOW, con il pass sport attivo

Una novità particolarmente apprezzata riguarda la messa in onda in chiaro, anche se non in diretta.

Sky ha infatti deciso di trasmettere la semifinale anche su TV8, ma in leggera differita: la programmazione inizierà alle 14:30, esattamente un’ora dopo l’avvio del match. La differita sarà disponibile anche in streaming gratuito su tv8.it, sempre dalle 14:30.

Una scelta che permette anche a chi non ha un abbonamento di godersi uno degli incontri più attesi del torneo.

Streaming e programmazione completa: come seguire la semifinale ovunque ti trovi

Oltre alla diretta televisiva, la semifinale Sinner‑Zverev potrà essere seguita facilmente anche in streaming.

Sky Go e NOW garantiranno la trasmissione live, con la possibilità di rivedere gli highlights e i momenti più importanti del match.

Per chi non potrà collegarsi alle 13:30, la differita su TV8 rappresenta un’ottima alternativa, soprattutto considerando che la semifinale potrebbe rivelarsi una delle più combattute del torneo.

Il match, infatti, non è solo una sfida per accedere alla finale, ma anche un nuovo capitolo della rivalità tra il numero 2 e il numero 3 del ranking mondiale.

In caso di vittoria, Sinner raggiungerebbe per la prima volta la finale di Montecarlo, dove potrebbe trovare Carlos Alcaraz, campione in carica, impegnato nella semifinale contro il monegasco Vacherot.