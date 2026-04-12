Sinner‑Alcaraz: dove vedere la finale di Montecarlo in chiaro, orario e programmazione completa

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La corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo ha raggiunto il suo momento più atteso: la finale contro Carlos Alcaraz, una sfida che ormai è diventata un appuntamento fisso per gli appassionati di tennis.

L’azzurro arriva all’ultimo atto dopo aver dominato Alexander Zverev con un netto 6‑1, 6‑4, confermando uno stato di forma straordinario che lo ha portato a imporsi prima sul cemento americano e ora anche sulla terra rossa del Principato.

La finale di domenica 12 aprile non è solo una battaglia per il titolo, ma anche un confronto diretto per il vertice del ranking mondiale.

Sinner dovrà vincere per superare Alcaraz e prendersi il primo posto ATP, un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava lontano e che ora è a un passo.

Ma a che ora si gioca la finale? Dove sarà possibile seguirla in diretta? E quali sono le opzioni gratuite per chi non ha un abbonamento? Scopriamolo insieme.

Orario della finale Sinner‑Alcaraz: quando inizia il match a Montecarlo

La finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Sinner e Alcaraz è in programma domenica 12 aprile alle ore 15:00.

L’incontro si giocherà sul Court Rainier III, il centrale del torneo, e sarà il momento clou dell’intera settimana.

Sinner arriva all’appuntamento dopo un percorso impeccabile: ha superato Humbert, Machac, Auger‑Aliassime e infine Zverev, mostrando una solidità che ormai lo accompagna da mesi.

Alcaraz, dal canto suo, difende il titolo conquistato lo scorso anno e si presenta come l’avversario più temibile, soprattutto sulla terra.

La rivalità tra i due è diventata una delle più affascinanti del tennis moderno. Ogni loro incontro è un concentrato di intensità, scambi lunghi e colpi spettacolari, e la finale di Montecarlo promette di essere all’altezza delle aspettative.

Dove vedere Sinner‑Alcaraz in TV: diretta gratis su TV8 e programmazione Sky

La grande novità riguarda la trasmissione in chiaro. Sky, che detiene i diritti del torneo, ha deciso di mandare in onda la finale gratis su TV8, permettendo a tutti di seguire Sinner senza abbonamenti o costi aggiuntivi.

La partita sarà quindi visibile:

in diretta su TV8, gratuitamente

su Sky Sport Uno (canale 201)

su Sky Sport Tennis (canale 203)

Una scelta che arriva dopo la semifinale trasmessa in differita e che regala al pubblico italiano la possibilità di vivere in tempo reale un momento storico per il tennis nazionale.

Per chi preferisce seguire la partita in mobilità, sono disponibili anche diverse opzioni streaming:

tv8.it, gratis e senza registrazione

Sky Go, per gli abbonati

NOW, con il pass sport

Tennis TV, piattaforma ufficiale ATP

La copertura sarà completa, con pre‑partita, analisi tecniche e approfondimenti dedicati alla sfida tra i due fenomeni del tennis mondiale.

Streaming e palinsesto completo: come seguire la finale ovunque ti trovi

La finale Sinner‑Alcaraz sarà uno degli eventi sportivi più seguiti del 2026, e le possibilità per guardarla sono numerose.

Chi non potrà essere davanti alla TV potrà affidarsi allo streaming gratuito di TV8, mentre gli abbonati Sky avranno a disposizione Sky Go e NOW, con la possibilità di rivedere gli highlights e i momenti più importanti del match.

La diretta testuale sarà disponibile su vari portali sportivi, permettendo di seguire punto per punto anche senza video.