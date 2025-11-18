Sinner abbraccia Morandi: “Mi hai portato fortuna”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Italia del talento si abbraccia all’Inalpi Arena di Torino. Jannik Sinner, fresco vincitore delle ATP Finals 2025 contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz, ha vissuto un momento indimenticabile con uno dei simboli della musica italiana: Gianni Morandi. Un incontro che ha regalato emozioni pure, testimonianza di come l’umiltà e il rispetto reciproco possano unire generazioni e mondi diversi.

L’incontro dopo la vittoria

Domenica 17 novembre 2025, davanti a 12.600 spettatori entusiasti, Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo alle ATP Finals, demolendo Carlos Alcaraz in due set secchi. Prima dell’inizio del match, Gianni Morandi, insieme al gruppo Il Volo, aveva intrattenuto il pubblico con la sua presenza calorosa e la sua voce inconfondibile.

Ma è stato dopo la finale che è accaduto qualcosa di magico. Negli spogliatoi dell’arena torinese, il cantante di Monghidoro ha incontrato il campione altoatesino. La stretta di mano tra i due è stata vigorosa, accompagnata da un’energia contagiosa che ha subito creato complicità.

“Mi hai portato fortuna”

“Piacere!”, ha esordito Gianni Morandi con il suo sorriso genuino. Ma è stata la risposta di Sinner a sorprendere il cantante: “Grazie, ti ho ascoltato prima, e mi hai portato fortuna”. Gli occhi di Morandi si sono illuminati: “Ma veramente? Mi hai ascoltato?”, ha chiesto incredulo. “Sì, prima, un gran piacere”, ha confermato il tennista numero uno al mondo.

A quel punto Gianni Morandi, visibilmente commosso, ha voluto esprimere tutta la sua ammirazione per il giovane campione con parole che rimarranno impresse: “Ma dico, in Italia c’è: la Ferrari, Armani, e tu, nel mondo: solo tu!”. Un tributo spontaneo che racchiude il senso di orgoglio nazionale che Sinner riesce a suscitare in ogni italiano.

L’abbraccio che è seguito è stato intenso, sincero. “Ti voglio molto bene!”, ha esclamato Morandi stringendo a sé il campione. “Grazie mille!”, ha risposto Sinner, lusingato e visibilmente emozionato. Ma Gianni Morandi non aveva finito: “Ora c’è mia moglie che ci fa una foto”, assicurandosi così un ricordo prezioso di questo incontro speciale.

Il post su Instagram

La foto, prontamente condivisa sul profilo Instagram di Gianni Morandi (seguito da milioni di fan), mostra entrambi sorridenti e felici. Il cantante emiliano appare raggiante, mentre Sinner, seppur reduce da una battaglia tennistica estenuante, sfoggia un sorriso rilassato e autentico. La didascalia scelta da Morandi è semplice ma eloquente: “Il nostro campione!”.

Il post ha immediatamente fatto il giro del web, raccogliendo centinaia di migliaia di like e commenti entusiasti. Gli italiani hanno celebrato questo incontro tra due icone che, pur appartenendo a generazioni e ambiti diversi, condividono valori fondamentali: umiltà, dedizione e amore per il proprio lavoro.