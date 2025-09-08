Eventi Capitanata
Simone Cristicchi in concerto a Zapponeta
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Simone Cristicchi in concerto a Zapponeta
📅 Sabato 13 settembre 2025
📍 Piazza Aldo Moro, Zapponeta
⏰ A partire dalle 21:30
🎟️ Ingresso gratuito
Il Blu Festival 2025 si intreccia con i festeggiamenti patronali in una penultima serata tutta da vivere:
Simone Cristicchi suonerà e canterà la sua musica che unisce poesia, emozione e profondità, per uno spettacolo che sarà capace di toccare il cuore di tutti.
Un appuntamento unico tra canzoni indimenticabili, racconti intensi e atmosfere suggestive, nel cuore delle celebrazioni patronali ❤️
Non mancare… ti aspettiamo per una serata memorabile 😍