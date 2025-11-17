[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sigfrido Ranucci ospite dell’Università di Foggia e della BCC di Canosa Loconia con lo spettacolo “Diario di un trapezista”

Foggia, 17 novembre 2025 – Dopo i recenti episodi di minacce e attentati subiti, Sigfrido Ranucci si racconta con uno spettacolo che, come da lui stesso ha definito, rappresenta un’occasione unica per condividere le sfide, le responsabilità e il dietro le quinte del giornalismo d’inchiesta. Lo spettacolo teatrale “Diario di un trapezista” si terrà a Foggia presso l’Aula Magna Valeria Spada (via Caggese n. 1 – Foggia), il 6 dicembre 2025, ore 18.30. L’iniziativa, promossa dall’Università di Foggia e dalla Banca di Credito Cooperativo di Canosa Loconia, sottolinea il ruolo centrale dell’Università come luogo di cultura, formazione e dibattito su temi di rilevanza civile e sociale.

L’evento all’Università di Foggia è una prima assoluta in Puglia. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio e del Presidente della BCC di Canosa Loconia dott. Antonio Sabatino, introdotti da Roberto De Candia, con la presentazione di Micky de Finis.

“Desidero ringraziare il Presidente Antonio Sabatino e la direzione della BCC di Canosa Loconia per la sensibilità dimostrata nella progettazione congiunta di questa iniziativa che vede protagonista un giornalista come Sigfrido Ranucci. La sua testimonianza rappresenta un esempio di integrità e coraggio professionale, qualità che, oggi più che mai, vanno difese e promosse. L’evento sarà anche occasione per una riflessione autentica su quanto la ricerca della verità richieda impegno, sacrificio e profonda responsabilità civile” –dichiara il Rettore Lorenzo Lo Muzio.

“Siamo onorati di essere insieme all’Università degli Studi di Foggia in un evento che abbiamo condiviso per ovvie ragioni. La BCC non è solo una banca ma è anche un soggetto vicino alle classi deboli per promuovere il bene comune, la legalità, la giustizia sociale, la prossimità. L’esempio di Ranucci rispecchia la volontà tenace di riconoscersi sempre al fianco delle fragilità per difendere la verità che a volte il sistema paese nasconde. Ma non bisogna mai dolersi di raccontarla. La verità – diceva Aldo Moro – è sempre illuminante. Aiuta ad essere coraggiosi” – dichiara il Presidente della BCC di Canosa Loconia dott. Antonio Sabatino.

“Aprire la stagione degli eventi Unifg per l’anno accademico 2025/26 con la voce di Sigfrido Ranucci significa portare in Università un testimone del coraggio e della complessità del nostro tempo. In quest’ottica, la Terza Missione dell’Università non è soltanto divulgazione, ma costruzione di senso condiviso: il racconto di Ranucci ci invita a guardare oltre le verità comode, a esercitare il dubbio e a mantenere viva la responsabilità di chi osserva e racconta” – afferma Danilo Leone, Delegato alla Terza Missione e Comunicazione.Lo spettacolo, che ha debuttato a Ostia Antica il 20 settembre 2025, racconta il dietro le quinte delle inchieste di Ranucci, offrendo un ritratto più intimo rispetto alla sua figura di giornalista e conduttore televisivo.



L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza, con ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti sul sito www.unifg.it. Le prenotazioni saranno disponibili a partire dal 20 novembre p.v.